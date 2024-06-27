الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 27-6-2024

اسرار
2024-06-26 | 23:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 27-6-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 27-6-2024

النهار

- عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ايجاد نقطة تلاقي تخفف الاحتقان بين وزير الدفاع وقائد الجيش بسبب سحب الاخير عسكريين من الحماية "فلا يموت الذئب ولا يفنى الغنم".

- التقى أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين شخصيات عديدة في السفارة البابوية في حريصا حيث يقيم ولكن بعيداً عن الاعلام وقد طلب الى شخصيات عدم الادلاء بتصاريح عن اللقاءات.

- يتواصل رئيس نادي جبلي ونجل وزير سابق، مع شريحة كبيرة في الجبل، لا سيما الشباب، بغية تفعيل الوضع، وخصوصاً العمل على الشباب المسيحي، وفق أجواء إيجابية ربطاً بالحرص على المصالحة وضرورة تطوير العمل الاجتماعي والتنموي والرياضي وفي كل الحقول في الجبل.

- يشكو مواطنون من فاتورة الاستشفاء في كبريات المؤسسات في بيروت التي لا تستقبل على حساب المؤسسات الضامنة الرسمية ويضطر البعض الى العلاج فيها ويعجزون عن سداد المتوجبات.

- لم تتأثر حركة المسافرين والقادمين في مطار بيروت رغم كل التقارير والتهديدات التي صدرت من غير جهة.

- صدر قرار عن قاضي التحقيق في جبل لبنان قضي برد الدفوع الشكلية المقدّمة من المدّعى عليهم أمامه، بموجب ورقة الطلب الصادرة عن المدّعي العام البيئي في جبل لبنان بجرائم تلويث البيئة والعبث بصحة المواطنين في ملف نفايات الكوستا برافا وشمل القرار مجلس الإنماء والإعمار.


الجمهورية

- جرى تأجيل البحث بترقية كهنة إلى الرتبة الأسقفية في سينودوس عقدته إحدى الطوائف أخيراً وذلك بسبب كثرة الترشيحات إلى هذه الرتبة في الأبرشيات الشاغرة.

- نقل زوار مسؤول كبير عنه أن الحلّ الديبلوماسي جاهز ولكن الهدنة هي المدخل الوحيد لوضع هذا الحلّ قيد التنفيذ.

- تحدثت تقارير إعلامية عالمية عن أن الهدف الفعلي لإسرائيل ليس القضاء على "حماس" إنما القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة.


اللواء

- ينشط لوبي لبناني – فرنسي لتوفير الدعم الانتخابي للفريق الداعم للرئيس الحالي، خشية وصول رئيس التطرف اليميني الى انتزاع غالبية أصوات "الجمعية الوطنية".

- اقتصر لقاء رئيس تكتل مسيحي مع مرشح رئاسي على ترطيب الأجواء، من دون "غسل القلوب" أو الاتفاق على المطلوب.

مع احتدام السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، عاود الدولار الاميركي معركة الضغط على العملات الاجنبية وصولاً إلى الذهب.


البناء

- تقول مصادر روسية إعلامية إن المباحثات السياسية والإجراءات الميدانية الجارية على خط العلاقة السورية التركية بشراكة روسية توحي بأن هناك تطورات مهمة سوف تحدث قريباً في هذا المجال. وأشارت المصادر إلى زيارة المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرنتيف الى دمشق، وما صدر عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد حول العلاقة السورية التركية وتزامنه مع الإعلان عن فتح معبر تجاري بين منطقتي حلب والباب في شمال سوريا بتعاون تركي روسي سوري. ويفترض أن تجمع أركان قمة شانغهاي في أستانة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب أردوغان وأن تكون العلاقات السورية التركية على جدول الأعمال.

- قالت مصادر إعلامية أميركية تتابع زيارة وزير الحرب في كيان الاحتلال الى واشنطن إن لقاء يوآف غالانت مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أوجد مخرجاً مناسباً لنزول خطاب التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان عن الشجرة، من خلال اعتبار شهر تموز المقبل فرصة لاختبار إمكانية تخفيض التصعيد على الجبهة اللبنانية بعد قيام جيش الاحتلال بتخفيض التصعيد في غزة، من خلال ما يسمّيه بالمرحلة الثالثة، واعتبار فترة تواجد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو في واشنطن في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل فرصة لفحص هذا التقدّم.


الأنباء

- استحقاقات خارجية داهمة في الأيام المقبلة قد يكون لها انعكاساتها على الوضع في لبنان بسبب أولويات أخرى.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 26-6-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-06-25

أسرار الصحف 26-6-2024

LBCI
اسرار
2024-06-24

أسرار الصحف 25/06/2024

LBCI
اسرار
2024-06-23

أسرار الصحف 24-06-2024

LBCI
اسرار
2024-06-23

أسرار الصحف 23-6-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-06-25

أسرار الصحف 26-6-2024

LBCI
اسرار
2024-06-24

أسرار الصحف 25/06/2024

LBCI
اسرار
2024-06-23

أسرار الصحف 24-06-2024

LBCI
اسرار
2024-06-23

أسرار الصحف 23-6-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
11:20

لاعبة صينية تخطف الأنظار... والسبب: طولها! (صور)

LBCI
اقتصاد
09:50

لجنة الإقتصاد برئاسة البستاني أعادت تقييم خلوة دير القمر في ما يتعلق بالإتصالات والنافعة وشركات التأمين

LBCI
صحة وتغذية
13:40

عادة يومية واحدة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

LBCI
رياضة
11:45

كأس أوروبا 2024... الشعراوي يحذّر: "إيطاليا لا تموت أبداً"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:14

هوية الفائز في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية غير واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

النمسا الحصان الأسود في اليورو والأرجنتين تخطف فوزًا صعبًا في كوبا أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

رحلة أسانج من سجن بريطاني إلى أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

إليكم خطة وزارة الصحة في حال توسع الإشتباكات جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
13:56

معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات تفتح الباب على حقوق اللاجئين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

بملايين الدولارات... إسرائيل تتلاعب بالإعلام الأميركي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تجنيد الحريديم أعاد الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مساعي خفض التوتر تنشط أميركيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

موظفو النافعة المشتبه بهم بقضايا فساد يعودون الى عملهم...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:08

ابنة ماجدة الرومي تفاجئ والدتها... لم ترها منذ 2022 (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:41

الوكالة الوطنية: حصيلة الغارة الجوية على مبنى في حي المشاع في مدينة النبطية 14 إصابة بالهلع والتوتر والاختناق و5 جرحى

LBCI
خبر عاجل
14:57

الحلبي لـ حوار المرحلة: كل مدرسة تحرم أي تلميذ من بطاقة الترشيح بسبب عدم استحصالها على القسط فليذهب إلى وزارة التربية وسأعطيه البطاقة

LBCI
خبر عاجل
14:41

الحلبي لـ حوار المرحلة: لقد أمّنا باصات لنقل التلاميذ في مناطق التوتر من مراكز تجمّع معيّنة الى مراكز الامتحانات بحماية الجيش واليونيفل

LBCI
خبر عاجل
14:56

الحلبي لـ حوار المرحلة: الاسئلة التي سوف ترد في الامتحانات الرسمية للثانوي ستكون عادلة لكافة مستويات الطلاب وسنُعطي 10 دقائق إضافية للطلاب كي يختاروا ما بين الأسئلة

LBCI
آخر الأخبار
15:29

الحلبي لـ حوار المرحلة بعد الغارة على النبطية: بحال أبلغتنا السلطات الأمنية بعدم إمكانية إجراء الامتحانات الرسمية في الجنوب فسوف نلغيها فأنا لا أعرّض أي أحد للخطر و"الأرض تحكم"

LBCI
أخبار لبنان
15:43

الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف حي المشاع في النبطية

LBCI
منوعات
08:33

مقطع فيديو كشف أمره... رجل يخون زوجته خلال رحلة جوية والجمهور مذهول!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More