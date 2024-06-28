أسرار الصحف 28-06-2024

النهار



تمت قبل ظهر أمس مصالحة بين وزير الثقافة محمد بسام المرتضى ورئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار) هبة القواص بعد تدخلات عدة أبرزها للرئيس نبيه بري أدت الى تجميد الوزير قرار اعفائها من مهماتها وتعهدها بإدارة مختلفة للمرفق الحيوي.



تقدمت حركة الاتصالات لإجراء تسوية بين رئيسة تجمع سياسي ونجلها بعد خلاف وتباعد حركهما أكثر من طرف سياسي وعائلي.



يقول ناشط سياسي أن المساعي الأميركية التي تمهد لتهدئة على الجبهة الجنوبية لن تتمكن من إراحة إسرائيل تماماً إذ من المتوقع أن تنشط الجبهة اليمينية الى حين التوصل الى إتفاق شامل



استمرت في الأيام الأخيرة الشائعات حول الغاء الامتحانات الرسمية ما دفع عدداً من التلامذة الى عدم التركيز في دروسهم.



عُلم أن حركة الأنفاق بين الناعمة والدامور، لا زالت كما هي لدى الجبهة الشعبية القيادة العامة، والسلاح الثقيل، وكل ما كان عليه الوضع منذ السبعينات إلى اليوم، لكن ما حصل فقط إعادة آلاف الأمتار الى أصحابها، بعدما منعوا من تفقدها مذ أن أصبحت في عهدة الجبهة الشعبية منذ منتصف سبعينات القرن الماضي.



يُبدي عضو في المجلس الوطني الفلسطيني مخاوفه من تسخين الأوضاع في المخيمات، لاسيما في مخيم عين الحلوة، وخصوصاً أن البعض بدأ يردد، أن السلطة الفلسطينية هي من سيستلم القطاع بعد الترتيبات الدولية والعربية في هذا الإطار، مما يبقي فتيل التوتر قائماً بين فتح وحماس.



توقف مراقبون عند مشهد مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي شاهراً سلاحه في تشييع أحد قياديي الجماعة الإسلامية، واعتبروا المشهد مكملاً لحالة عدم انضباط رجال الدين السنة رغم تعميم دار الفتوى على الائمة الابتعاد عن السياسة.



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الجمهورية



تخوّفت أوساط سياسية من أن يتحوّل وضع غزة مثل وضع سوريا أي "حرب مع وقف التنفيذ" ومن دون تسوية سياسية.



إعتبر مراقبون أن انتخاب رئيس للجمهورية أصبح مرتبطاً بمرحلة اليوم التالي للحرب التي ستفرض مواصفات الرئيس المطلوبة.



ينتظر أن تجري إتصالات بين مرجعين روحيين لترطيب الأجواء بعد القطيعة.



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اللواء



ربطت دوائر معنية بين شبكة من اللقاءات والاتصالات، شمل بعضها حزباً بارزاً، أدت في نهاية المطاف الى تركيب تحقيق كاذب حول مطار بيروت.



فوجئت الأوساط الدبلوماسية بموقف سفير دولة شرقية كبرى، من مسألة دعوة الرعايا لمغادرة لبنان أو عدم المجيء إليه..



اضطر لبنانيون بالعشرات إلى تأجيل المجيء إلى لبنان، على خلفية ارتفاع المخاوف من تدهور مفاجئ بالوضع الحدودي.



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البناء



قالت مصادر في الجماعات الكردية المسلحة شرق سورية إن هناك مخاوف حقيقية لدى قيادة قسد من إنجاز اتفاق سوري تركي يتضمّن التزاماً تركياً بالانسحاب من سورية والتزاماً سورياً بإنهاء الكانتون الكردي وإنه مقابل دعم روسي إيراني لهذا الاتفاق لا ضمانات بأن الأميركيين مستعدون للثبات دفاعاً عن الكانتون الكردي إذا تعرّض لهجوم عسكري. وقالت المصادر إن نقاشاً يجري حول إمكانية فتح الباب مجدداً أمام التفاوض مع دمشق بصورة تمنع اللجوء إلى الخيار العسكري وتفتح الطريق لتحقيق بعض المطالب التي تحقق الخصوصية في مناطق الغالبية الكردية.



قال خبير عسكري إن لا سبيل لخفض التصعيد على جبهة الحدود اللبنانية ما لم يتمّ وقف إطلاق النار في غزة حتى لو تمّ تخفيض القوات وسحب أغلبها، إلا إذا التزم جيش الاحتلال بالضوابط التي وضعتها المقاومة في لبنان للجبهة، وخصوصاً الامتناع عن استهداف المدنيين والتزام الاحتلال بالعمل ضمن مدى جغرافي لا يتعدّى الجبهة الأمامية. وفي كل تجاوز لهذين الشرطين سيلقى رداً يستهدف عمق الشمال وصولاً إلى حيفا وطبريا يتسبّب بحرائق ودمار وسقوط إصابات في صفوفه. وهذا ما يحصل الآن ويصفه بالتصعيد.



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الديار



لوحظ خلال الساعات الماضية لجوء العدو الى التخفيف من استخدام سلاح الجو لصالح الاعتماد على القصف المدفعي في عملية تمشيط لبعض المناطق الحدودية.



سألت مراجع معنية كيف يغيب رئيس حزب القوات اللبنانية عن لقاء بكركي، بحجة الاسباب الامنية، فيما كان قبل يومين يتنزه في سوق جبيل حيث تناول العشاء برفقة النائب زياد حواط.



يشكو المواطنون من فقدان بعض الأدوية الاساسية من الصيدليات، أعاد المعنيون سببه الى لجوء المواطنين لتخزين الأدوية خوفا من اندلاع الحرب.



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