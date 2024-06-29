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اسرار الصحف المحلية 29-06-2024
اسرار
2024-06-29 | 01:23
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اسرار الصحف المحلية 29-06-2024
اللواء
يتندَّر لبنانيون يعيشون في الخارج بين حفلات «البذخ غير المسبوق» في المناسبات والفنادق والأعراس (على قلتها) في بعض المناطق اللبنانية.
عمَّم رئيس تيار فاعل على كوادره ونوابه، التشديد في أية لقاءات على دعم المقاومة، بلا حسابات، في حال توسعت الحرب، وأصبحت شاملة لكل لبنان والإقليم.
عاودت دولة أوروبية صديقة اتصالاتها مع عاصمة كبرى، وعواصم إقليمية لإحتواء أية محاولة للإنزلاق العسكري الخطير في المنطقة.
الجمهورية
وصفت قوى سياسية زيارة ديبلوماسي كبير بالإستطلاع والإستماع ونفت كل الحديث عن مبادرات وخطوات.
ينتظر وصول أكثر من موفد أجنبي إلى لبنان في الفترة القريبة المقبلة في محاولة لخفض مستوى المواجهة على الحدود.
حرص ممثل دولة مؤثرة على الإيحاء لمن التقاهم بأن مقاطعة مرجع روحي للقاء الأخير الذي دعي اليه لا يلغي استمرار الحوار مع هذا المكون في لبنان.
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المحلية
29-06-2024
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