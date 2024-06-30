أسرار الصحف المحلية 30-6-2024

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حرب نفسية



تهديدات إسرائيل لا تقتصر على منطقة دون سواها، وتمارس التهويل والحرب النفسية على جميع اللبنانيين، وما حصل ليل السبت الأحد من خرق لجدار صوت هزّ غالبية المناطق اللبنانية هو خير دليل على هذا العدوان المستمر.