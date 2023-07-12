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أهلا بهالطلة من نشاطات تنورين التي لا تنتهي .... تخييم وتسلّق ودروب على ضفاف النهر

أهلا بهالطلة من نشاطات تنورين التي لا تنتهي .... تخييم وتسلّق ودروب على ضفاف النهر