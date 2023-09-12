دير القمر تنبض بالحياة في معرض للسيارات الكلاسيكية

دير القمر في موعد مع ضجيج الحياة في معرض السيارات الكلاسيكية، بدعوة من صاحب الفكرة ريمون منذ عام ٢٠٠٢ وحتى اليوم وذلك تكريما لصديقة داني شمعون وبتنظيم ابنه فريد عطية وبدعم مادي ومعنوي من النائب فريد البستاني وبرعاية شركة تويتا هذا هو لبنان اليوم في دير القمر التي ضجت بحضور محبي السيارات الكلاسيكية الذين حضروا من مختلف المناطق اللبنانية وخاصة الشوف، ليشاركوا بعرض سياراتهم الكلاسيكية القديمة محافظين على شكلها وقالبها التراثي ليعرضوا لنا جمالية التصنيع القديم بمختلف الاشكال والانواع، في ساحة داني شمعون حيث عرضت سيارتان للرئيس كميل شمعون كانتا نجمتا العرض، الهدف من الفكرة بالاضافة الى احياء الثراث الكلاسيكي للسيارات بعث الروح الجميلة في قلب السواح من قلب لبنان وخارجة ليتمتعوا بتفاصيل ضيعة جميلة من اجمل القرى اللبنانية وأكثرها تألقا وهو الحدث الاول في القرية الذي يحمل طابعا علمانيا.