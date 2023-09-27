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في اليوم السياحة العالمي... الـLBCI تجول في مدينة الشمس بعلبك

في اليوم العالمي للسياحة، تجول الـLBCI على المناطق السياحية اللبنانية.



إليكم الصورة من مدينة الشمس بعلبك.