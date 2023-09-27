في يوم السياحة العالمي... الـLBCI تجول في الشوف

الـ LBCI جالت في الشوف وهذه المرة ليس فقط لإظهار جمال المنطقة السياحي والطبيعي، بل ايضا لإظهار الزراعة المستدامة التي يتم العمل عليها، والمأكولات الـ100% من المزارع الى الطاولة.