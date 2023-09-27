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جولة في الباروك مع الـLBCI وتحديدا في مقام سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي

جولة في الباروك مع الـLBCI وتحديدا في مقام سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي، لان للسياحة الدينية حصة.