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كفردبيان تتربع اليوم على عرشِ السياحة الشتوية العربيّة... كيف هي التحضيرات؟
السياحة في لبنان
2024-02-24 | 02:40
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كفردبيان تتربع اليوم على عرشِ السياحة الشتوية العربيّة... كيف هي التحضيرات؟
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كفردبيان تتربع اليوم على عرشِ السياحة الشتوية العربيّة... كيف هي التحضيرات؟
تتربع اليوم كفردبيان على عرشِ السياحة الشتوية العربيّة للعام 2024، إذ ستُعلن البلدة رسمياً عاصمة المصايف العربيّة الشتوية لهذا العام.
وهذه الجائزة، التي تُقام سنويا، هي من تنظيم المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية.
يُذكر أن ما يميز الحدث هذا العام هو أنه للمرة الاولى يتم اختيار عاصمة سياحية شتوية.
وكان الامين العام لمنظمة السياحة العرببة شريف عطية وصل يوم أمس إلى كفردبيان للمشاركة في الحدث الذي سيحضره عدد من المسؤولين اللبنانيين والسفراء العرب والاجانب.
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السياحة في لبنان
كفردبيان
عاصمة المصايف العربيّة الشتوية
جامعة الدول العربية
كفردبيان الفائزة بلقب عاصمة المصايف العربية الشتوية بانتظاركم
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