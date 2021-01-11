آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 04:38
11/01/2021 04:38:55
فراس أبيض للـLBCI: ننصح الجميع باعتماد دائما أساليب الوقاية حتى لو أصيبوا بكورونا سابقا ونتجه نحو التشدد بالإقفال التام ولا خيار آخر أمامنا
فراس أبيض للـLBCI: ننصح الجميع باعتماد دائما أساليب الوقاية حتى لو أصيبوا بكورونا سابقا ونتجه نحو التشدد بالإقفال التام ولا خيار آخر أمامنا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجميع,ننصح,للـLBCI,أبيض,فراس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً