آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 08:36
Back

معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية ردت طلب وقف السير بتحقيقات المرفأ واعادت الملف الى القاضي صوان فيما لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى لعدم اكتمال التبليغات

معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية ردت طلب وقف السير بتحقيقات المرفأ واعادت الملف الى القاضي صوان فيما لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى لعدم اكتمال التبليغات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجزائية,التمييز,محكمة,للـLBCI,معلومات,
episodes
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية ردت طلب وقف السير بتحقيقات المرفأ واعادت الملف الى القاضي صوان فيما لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى لعدم اكتمال التبليغات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً