آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2021 - 08:36
11/01/2021 08:36:09
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية ردت طلب وقف السير بتحقيقات المرفأ واعادت الملف الى القاضي صوان فيما لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى لعدم اكتمال التبليغات
معلومات للـLBCI: محكمة التمييز الجزائية ردت طلب وقف السير بتحقيقات المرفأ واعادت الملف الى القاضي صوان فيما لم تبت بعد بطلب نقل الدعوى لعدم اكتمال التبليغات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجزائية,التمييز,محكمة,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً