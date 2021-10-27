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27 تشرين الأول 2021 - 07:02
27/10/2021 07:02:34
معلومات للـLBCI: المحامي سامر الحاج تقدم بوكالته عن الوزيرين حسن خليل وزعيتر بدعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية المرفأ امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز
معلومات للـLBCI: المحامي سامر الحاج تقدم بوكالته عن الوزيرين حسن خليل وزعيتر بدعوى لتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي في قضية المرفأ امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز
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