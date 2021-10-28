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28 تشرين الأول 2021 - 07:04
28/10/2021 07:04:29
معلومات للـLBCI: عشية جلسة إستجواب الوزير السابق غازي زعيتر تقدم وكيله المحامي محمد زعيتر بدعوى رد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ طارق البيطار أمام محكمة الإستئناف المدنية - الغرفة ١٢- برئاسة القاضي نسيب ايليا
معلومات للـLBCI: عشية جلسة إستجواب الوزير السابق غازي زعيتر تقدم وكيله المحامي محمد زعيتر بدعوى رد المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ طارق البيطار أمام محكمة الإستئناف المدنية - الغرفة ١٢- برئاسة القاضي نسيب ايليا
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