اقتصاد 13 كانون الأول 2021 - 12:20 13/12/2021 12:20:37 كم بلغ حجم التداول على Sayrafa اليوم؟

بيان من مصرف لبنان حول حجم التداول على Sayrafa اليوم

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LBCI News Lebanon

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 12 مليون دولار أميركي بمعدل 21300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وذكّر في بيان، بأنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص. الإعلان *حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية







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