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13 كانون الأول 2021 - 15:54
13/12/2021 15:54:56
السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو لـ"عشرين 30": على لبنان أولاً تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وثانياً معالجة الأمور الأمنية أي أن يكون هذا البلد قادرًا على السيطرة على حدوده والتهريب
السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو لـ"عشرين 30": على لبنان أولاً تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وثانياً معالجة الأمور الأمنية أي أن يكون هذا البلد قادرًا على السيطرة على حدوده والتهريب
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