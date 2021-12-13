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13 كانون الأول 2021 - 16:05
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آن غريو لـ"عشرين 30": المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره

آن غريو لـ"عشرين 30": المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,غريو,
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آن غريو لـ&quot;عشرين 30&quot;: المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره
Lebanon News
 
 
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