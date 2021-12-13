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13 كانون الأول 2021 - 16:05
13/12/2021 16:05:16
آن غريو لـ"عشرين 30": المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره
آن غريو لـ"عشرين 30": المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره
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LBCI News Lebanon
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