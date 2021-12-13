آن غريو لـ"عشرين 30": المساعدات الفرنسية - السعودية لن تمر عبر الدولة اللبنانية وهو شرط تم وضعه من قبل المملكة العربية السعودية ومحدد حاليًا من قبل المجتمع الدولي بأسره