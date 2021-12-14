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14 كانون الأول 2021 - 08:17
14/12/2021 08:17:27
معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية احالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي
معلومات للـLBCI: النيابة العامة التمييزية احالت على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي
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