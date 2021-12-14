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14 كانون الأول 2021 - 08:41
14/12/2021 08:41:55
مصادر أمنية للـLBCI: محاولة سرقة بنك بيبلوس في الزلقا لكن مع اطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكنوا من سرقة أي مبلغ ولا معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك
مصادر أمنية للـLBCI: محاولة سرقة بنك بيبلوس في الزلقا لكن مع اطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكنوا من سرقة أي مبلغ ولا معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك
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LBCI News Lebanon
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