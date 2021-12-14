مصادر أمنية للـLBCI: محاولة سرقة بنك بيبلوس في الزلقا لكن مع اطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكنوا من سرقة أي مبلغ ولا معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك