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14 كانون الأول 2021 - 08:41
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مصادر أمنية للـLBCI: محاولة سرقة بنك بيبلوس في الزلقا لكن مع اطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكنوا من سرقة أي مبلغ ولا معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك

مصادر أمنية للـLBCI: محاولة سرقة بنك بيبلوس في الزلقا لكن مع اطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكنوا من سرقة أي مبلغ ولا معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك Lebanon, news ,lbci ,أخبار سرقة,محاولة,للـLBCI,أمنية,مصادر,
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مصادر أمنية للـLBCI: محاولة سرقة بنك بيبلوس في الزلقا لكن مع اطلاق جرس الانذار أطلق المسلحون النار ما أدى الى اصابة موظف اصابة طفيفة ولم يتمكنوا من سرقة أي مبلغ ولا معلومات عن محاولة سطو على فرع لفرنسبنك
Lebanon News
 
 
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