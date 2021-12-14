اقتصاد
14 كانون الأول 2021 - 14:43
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اجتماع مالي في السراي الحكومي... وتدابير لمصرف لبنان للجم تدهور الليرة

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اجتماع مالي في السراي الحكومي... وتدابير لمصرف لبنان للجم تدهور الليرة
Lebanon News
أعلن مصرف لبنان أنه بدعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عقد اجتماع في السراي الحكومي حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى اثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير التالية: 

- سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة. وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة الى مختلف عملائها عوضا عن الليرات اللبنانية التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.
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- سوف يقوم مصرف لبنان بتنظيم سداد القروض التجارية بالعملات الاجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم 151 أي 8000 ل.ل. حاليا، ما يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق.
 
 
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