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14 كانون الأول 2021 - 14:52
14/12/2021 14:52:56
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: المجلس يدعو لبنان إلى إجراء إصلاحات ومنع حزب الله من القيام بعمليات "إرهابية"
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: المجلس يدعو لبنان إلى إجراء إصلاحات ومنع حزب الله من القيام بعمليات "إرهابية"
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LBCI News Lebanon
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