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14 كانون الأول 2021 - 14:52
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: المجلس يدعو لبنان إلى إجراء إصلاحات ومنع حزب الله من القيام بعمليات "إرهابية"

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: المجلس يدعو لبنان إلى إجراء إصلاحات ومنع حزب الله من القيام بعمليات "إرهابية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخليجي,التعاون,لمجلس,العام,الأمين,
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: المجلس يدعو لبنان إلى إجراء إصلاحات ومنع حزب الله من القيام بعمليات &quot;إرهابية&quot;
Lebanon News
 
 
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