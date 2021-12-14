سعادة الشامي: الإتفاق على تقدير خسائر القطاع المالي عند 68-69 مليار دولار

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كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لوكالة "رويترز" أن الحكومة اتفقت على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.ولم يذكر الشامي تفاصيل أخرى.