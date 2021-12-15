فيروس كورونا
15 كانون الأول 2021 - 07:32
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اجراءات جديدة في المطار بدءا من اليوم للركاب القادمين الى لبنان

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اجراءات جديدة في المطار بدءا من اليوم للركاب القادمين الى لبنان
Lebanon News
أعلن المدير العام للطيران المدني فادي الحسن في تعميم انه اعتبارا من اليوم 15/12/2021، يبدأ تطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والمتعلقة بالركاب القادمين الى لبنان، وفقا للارشادات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، والتي جاءت في التعميم الذي صدر بتاريخ 6/12/2021 وحمل الرقم 51-2.
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ويتوجب على جميع الركاب القادمين الى لبنان تعبئة الإستمارة على منصة وزارة الصحة قبل توجههم الى لبنان وهذا ما يسرع في انجاز فحوص pcr  في المطار ونتائجها.
 
أما بالنسبة لإستيفاء رسم 30 دولارا ثمنا لـ pcr، فأشار الحسن الى انه "يبدأ العمل به اعتبارا من 10/1/2022".
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