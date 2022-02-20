أخبار لبنان
20 شباط 2022 - 13:14
Back

وزارة الصحّة: 3145 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة

وزارة الصحّة: 3145 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة Lebanon, news ,lbci ,أخبار 3145 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة,وزارة الصحّة,وزارة الصحّة: 3145 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة
episodes
وزارة الصحّة: 3145 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحّة العامّة في تقريرها اليوميّ تسجيل 3145 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً