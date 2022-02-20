وزارة الصحّة: 3145 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحّة العامّة في تقريرها اليوميّ تسجيل 3145 اصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.