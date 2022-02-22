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22 شباط 2022 - 06:40
22/02/2022 06:40:36
وزير الطاقة القطري: قطر تعمل على دعم لبنان في قطاع الطاقة على المدى الطويل لكنها سعيدة على المدى القصير بالحل المصري
وزير الطاقة القطري: قطر تعمل على دعم لبنان في قطاع الطاقة على المدى الطويل لكنها سعيدة على المدى القصير بالحل المصري
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LBCI News Lebanon
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