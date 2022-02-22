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22 شباط 2022 - 06:40
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وزير الطاقة القطري: قطر تعمل على دعم لبنان في قطاع الطاقة على المدى الطويل لكنها سعيدة على المدى القصير بالحل المصري

وزير الطاقة القطري: قطر تعمل على دعم لبنان في قطاع الطاقة على المدى الطويل لكنها سعيدة على المدى القصير بالحل المصري Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعمل,القطري,الطاقة,وزير,
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وزير الطاقة القطري: قطر تعمل على دعم لبنان في قطاع الطاقة على المدى الطويل لكنها سعيدة على المدى القصير بالحل المصري
Lebanon News
 
 
 
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