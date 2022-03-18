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18 آذار 2022 - 14:02
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نقيب أصحاب السوبرماركت للـLBCI: اضراب المصارف لن يؤثر على طريقة عملنا كما ان طريقة الدفع التي نتبعها بالبطاقة والكاش ستبقى طبيعية في الأيام المقبلة

نقيب أصحاب السوبرماركت للـLBCI: اضراب المصارف لن يؤثر على طريقة عملنا كما ان طريقة الدفع التي نتبعها بالبطاقة والكاش ستبقى طبيعية في الأيام المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اضراب,للـLBCI,السوبرماركت,أصحاب,نقيب,
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نقيب أصحاب السوبرماركت للـLBCI: اضراب المصارف لن يؤثر على طريقة عملنا كما ان طريقة الدفع التي نتبعها بالبطاقة والكاش ستبقى طبيعية في الأيام المقبلة
Lebanon News
 
 
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