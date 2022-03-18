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18 آذار 2022 - 14:02
18/03/2022 14:02:11
نقيب أصحاب السوبرماركت للـLBCI: اضراب المصارف لن يؤثر على طريقة عملنا كما ان طريقة الدفع التي نتبعها بالبطاقة والكاش ستبقى طبيعية في الأيام المقبلة
نقيب أصحاب السوبرماركت للـLBCI: اضراب المصارف لن يؤثر على طريقة عملنا كما ان طريقة الدفع التي نتبعها بالبطاقة والكاش ستبقى طبيعية في الأيام المقبلة
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