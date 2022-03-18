أخبار لبنان
18 آذار 2022 - 14:33
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الـ RAISON D'ETAT ... هل يتم الاتفاق عليها لوقف بعض الملاحقات تجاه بعض المصارف او تجاه الحاكمية؟

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Lebanon News
علمت الـLBCI أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قد يشارك في جلسة مجلس الوزراء المقررة في السراي الحكومي غداً.

وأفادت المعلومات بأنه سيُجرى تقييم لكل ما جرى من صراع بين المصارف والقضاء وربما يصل الأمر الى خلاصة بأن هناك ما يُعرف بمبدأ الـ RAISON D'ETAT أو "المصلحة العليا للدولة" التي تحتّم إجراء مراجعة لبعض القضايا المثارة ضد المصارف وضد حاكمية مصرف لبنان وبالتالي عودة الهدوء الى هذا المسار في هذه الفترة.
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وفي هذا السياق، قالت مصادر في رئاسة الجهمورية للـLBCI إنه "بالفعل هناك تسويق لما يعرف بمسألة الـRAISON D'ETAT لوقف بعض الملاحقات تجاه بعض المصارف او تجاه الحاكمية".

ولفتت الى أن القضاء سيأخذ علما ببعض مقتضيات المصلحة العليا التي يُفترض أن يتم شرحها من قبل أصحاب هذه النظرية ويأخذ بعين الاعتبار المعلومات والأمور المتعلقة بمصلحة الدولة ولكن يبقى في النهاية القرار للقضاء.
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