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19 آذار 2022 - 07:21
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ميقاتي: المجلس طالب بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته

ميقاتي: المجلس طالب بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته Lebanon, news ,lbci ,أخبار القانون,بأخذ,طالب,المجلس,ميقاتي,
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ميقاتي: المجلس طالب بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته
Lebanon News
 
 
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