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19 آذار 2022 - 07:21
19/03/2022 07:21:48
ميقاتي: المجلس طالب بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته
ميقاتي: المجلس طالب بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته
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LBCI News Lebanon
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