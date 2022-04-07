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07 نيسان 2022 - 05:01
07/04/2022 05:01:21
نعمة افرام: "صرخة وطن" هي لائحة معارضة بامتياز نتشارك من خلالها التطلّعات وعناوين العمل وقد تعاهدنا تجاه بعضنا البعض وكلّ واحد أمام أهله وشعبه والوطن أن نعمل بكلّ قوانا لتحقيق مشروعنا
نعمة افرام: "صرخة وطن" هي لائحة معارضة بامتياز نتشارك من خلالها التطلّعات وعناوين العمل وقد تعاهدنا تجاه بعضنا البعض وكلّ واحد أمام أهله وشعبه والوطن أن نعمل بكلّ قوانا لتحقيق مشروعنا
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LBCI News Lebanon
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