آخر الأخبار
07 نيسان 2022 - 05:03
07/04/2022 05:03:08
نعمة افرام: برنامجنا هو السيادة الوطنيّة والحياد الايجابيّ في السياسة الخارجيّة والتزامنا هو في بناء كل قرار وكل موقف على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن
نعمة افرام: برنامجنا هو السيادة الوطنيّة والحياد الايجابيّ في السياسة الخارجيّة والتزامنا هو في بناء كل قرار وكل موقف على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السيادة,برنامجنا,افرام,نعمة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً