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07 نيسان 2022 - 05:03
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نعمة افرام: برنامجنا هو السيادة الوطنيّة والحياد الايجابيّ في السياسة الخارجيّة والتزامنا هو في بناء كل قرار وكل موقف على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن

نعمة افرام: برنامجنا هو السيادة الوطنيّة والحياد الايجابيّ في السياسة الخارجيّة والتزامنا هو في بناء كل قرار وكل موقف على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن Lebanon, news ,lbci ,أخبار السيادة,برنامجنا,افرام,نعمة,
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نعمة افرام: برنامجنا هو السيادة الوطنيّة والحياد الايجابيّ في السياسة الخارجيّة والتزامنا هو في بناء كل قرار وكل موقف على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن
Lebanon News
 
 
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