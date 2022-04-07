نعمة افرام: برنامجنا هو السيادة الوطنيّة والحياد الايجابيّ في السياسة الخارجيّة والتزامنا هو في بناء كل قرار وكل موقف على أساس مصلحة الأمن القومي اللبناني وسيادة الوطن