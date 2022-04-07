معلومات للـLBCI: الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف المدنية في بعبدا برئاسة القاضي ايلي الحلو ردت طلب التنحي المقدم من القاضي بيار فرنسيس عن البت بقرار اخلاء سبيل رجا سلامة ما يعني اعادة الملف الى الهيئة التي يرأسها فرنسيس