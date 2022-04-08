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08 نيسان 2022 - 06:12
08/04/2022 06:12:03
بيان لائحة "بعبدا تنتفض": اللائحة تشكّلت معتمدةً على الوضوح وتتركّز على عنصرَين أساسيّين هما معالجة أيّ سلاح خارج الدولة واستعادة السيادة ومواجهة المنظومة الفاسدة
بيان لائحة "بعبدا تنتفض": اللائحة تشكّلت معتمدةً على الوضوح وتتركّز على عنصرَين أساسيّين هما معالجة أيّ سلاح خارج الدولة واستعادة السيادة ومواجهة المنظومة الفاسدة
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