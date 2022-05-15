انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 09:11
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اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة..

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اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة..
Lebanon News
نشرت وزارة الداخلية جدولاً لنسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة بالدوائر الانتخابية الـ15، وجاءت على الشكل التالي:

- في بيروت الاولى: 17.53%
- في بيروت الثانية:  22.81%
-البقاع الاولى (زحلة): 25.70% 
- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا):  18.07%
- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 32.14%
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- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 26.17 صيدا: 26.11

*الجنوب الثانية: 
- صور 25.44
- قرى صيدا  23.35

*الجنوب الثالثة: 
- بنت جبيل : 28.85
- مرجعيون وحاصبيا : 26.80
- النبطية : 31.36

- الشمال الاولى (عكار): 21.77

*الشمال الثانية:
- المنية: 15.77
- الضنية: 17.12
- مدينة طرابلس: 12.55

*الشمال الثالثة: 
- الكورة: 20,01
- البترون: 37،50
- بشري: 26,54
- زغرتا: 21,64

*جبل لبنان الاولى:
-جبيل: 38,56
-كسروان: 42,04

- جبل لبنان الثانية (المتن): 27,99%

- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 27,73%

*جبل لبنان الرابعة:
-الشوف: 27.97%
- عاليه: 29.56%

وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 25.26%.
 
 
 
 
 
 
 
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