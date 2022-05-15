اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة..

نشرت وزارة الداخلية جدولاً لنسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة بالدوائر الانتخابية الـ15، وجاءت على الشكل التالي:
- في بيروت الاولى: 17.53%
- في بيروت الثانية: 22.81%
-البقاع الاولى (زحلة): 25.70%
- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 18.07%
- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 32.14%
- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 26.17 صيدا: 26.11
*الجنوب الثانية:
- صور 25.44
- قرى صيدا 23.35
*الجنوب الثالثة:
- بنت جبيل : 28.85
- مرجعيون وحاصبيا : 26.80
- النبطية : 31.36
- الشمال الاولى (عكار): 21.77
*الشمال الثانية:
- المنية: 15.77
- الضنية: 17.12
- مدينة طرابلس: 12.55
*الشمال الثالثة:
- الكورة: 20,01
- البترون: 37،50
- بشري: 26,54
- زغرتا: 21,64
*جبل لبنان الاولى:
-جبيل: 38,56
-كسروان: 42,04
- جبل لبنان الثانية (المتن): 27,99%
- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 27,73%
*جبل لبنان الرابعة:
-الشوف: 27.97%
- عاليه: 29.56%
وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 25.26%.