اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة..

الإعلان

نشرت وزارة الداخلية جدولاً لنسب الاقتراع حتى الساعة الثالثة بالدوائر الانتخابية الـ15، وجاءت على الشكل التالي:- في بيروت الاولى: 17.53%- في بيروت الثانية: 22.81%-البقاع الاولى (زحلة): 25.70%- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 18.07%- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 32.14%- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 26.17 صيدا: 26.11*الجنوب الثانية:- صور 25.44- قرى صيدا 23.35*الجنوب الثالثة:- بنت جبيل : 28.85- مرجعيون وحاصبيا : 26.80- النبطية : 31.36- الشمال الاولى (عكار): 21.77*الشمال الثانية:- المنية: 15.77- الضنية: 17.12- مدينة طرابلس: 12.55*الشمال الثالثة:- الكورة: 20,01- البترون: 37،50- بشري: 26,54- زغرتا: 21,64*جبل لبنان الاولى:-جبيل: 38,56-كسروان: 42,04- جبل لبنان الثانية (المتن): 27,99%- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 27,73%*جبل لبنان الرابعة:-الشوف: 27.97%- عاليه: 29.56%وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة الثالثة بعد الظهر 25.26%.