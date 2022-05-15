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15 أيار 2022 - 09:18
15/05/2022 09:18:44
الصناديق الخاصة بالمغتربين بدأت بالانتقال من وزارة العدل الى لجان القيد العليا في المحافظات
الصناديق الخاصة بالمغتربين بدأت بالانتقال من وزارة العدل الى لجان القيد العليا في المحافظات
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LBCI News Lebanon
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