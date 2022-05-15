اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصراً بحسب وزارة الداخلية..

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نشرت وزارة الداخلية جدولاً جديداً لنسب الاقتراع في الدوائر الاتنخابية الـ15، وجاءت النسب حتى الساعة الخامسة عصراً كالتالي:في بيروت الاولى: 26.53%- في بيروت الثانية: 28.21%-البقاع الاولى (زحلة): 31.20%- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 26%- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 39.83&- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 34.55% صيدا: 30.20%*الجنوب الثانية:- صور: 31%- قرى صيدا: 32.90%*الجنوب الثالثة:- بنت جبيل: 32.30%- مرجعيون وحاصبيا: 29.43%- النبطية: 37.55%- الشمال الاولى (عكار): 26.80%*الشمال الثانية:- المنية: 23.76%- الضنية: 25.01%- مدينة طرابلس: 20.92%*الشمال الثالثة:- الكورة: 27.71%- البترون: 39.62%- بشري: 32.25%- زغرتا: 28.37%*جبل لبنان الاولى:-جبيل: 44.66%-كسروان: 44.74%- جبل لبنان الثانية (المتن): 33.48%- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 29.70%*جبل لبنان الرابعة:-الشوف: 35.92%- عاليه: 35.51%وبلغت نسبة الاقتراع على صعيد كل لبنان حتى الساعة الخامسة عصراً 32.04%.