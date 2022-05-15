اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصراً بحسب وزارة الداخلية..

نشرت وزارة الداخلية جدولاً جديداً لنسب الاقتراع في الدوائر الاتنخابية الـ15، وجاءت النسب حتى الساعة الخامسة عصراً كالتالي:
في بيروت الاولى: 26.53%
- في بيروت الثانية: 28.21%
-البقاع الاولى (زحلة): 31.20%
- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 26%
- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 39.83&
- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 34.55% صيدا: 30.20%
*الجنوب الثانية:
- صور: 31%
- قرى صيدا: 32.90%
*الجنوب الثالثة:
- بنت جبيل: 32.30%
- مرجعيون وحاصبيا: 29.43%
- النبطية: 37.55%
- الشمال الاولى (عكار): 26.80%
*الشمال الثانية:
- المنية: 23.76%
- الضنية: 25.01%
- مدينة طرابلس: 20.92%
*الشمال الثالثة:
- الكورة: 27.71%
- البترون: 39.62%
- بشري: 32.25%
- زغرتا: 28.37%
*جبل لبنان الاولى:
-جبيل: 44.66%
-كسروان: 44.74%
- جبل لبنان الثانية (المتن): 33.48%
- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 29.70%
*جبل لبنان الرابعة:
-الشوف: 35.92%
- عاليه: 35.51%
وبلغت نسبة الاقتراع على صعيد كل لبنان حتى الساعة الخامسة عصراً 32.04%.