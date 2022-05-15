انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 10:47
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اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصراً بحسب وزارة الداخلية..

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اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصراً بحسب وزارة الداخلية..
Lebanon News
نشرت وزارة الداخلية جدولاً جديداً لنسب الاقتراع في الدوائر الاتنخابية الـ15، وجاءت النسب حتى الساعة الخامسة عصراً كالتالي:

في بيروت الاولى: 26.53%
- في بيروت الثانية: 28.21%
-البقاع الاولى (زحلة): 31.20%
- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا):  26%
- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 39.83&
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- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 34.55%  صيدا: 30.20%


*الجنوب الثانية: 
- صور: 31%
- قرى صيدا: 32.90%

*الجنوب الثالثة: 
- بنت جبيل: 32.30%
- مرجعيون وحاصبيا: 29.43%
- النبطية: 37.55%

- الشمال الاولى (عكار): 26.80%

*الشمال الثانية: 
- المنية: 23.76%
- الضنية: 25.01%
- مدينة طرابلس: 20.92%

*الشمال الثالثة: 
- الكورة: 27.71%
- البترون: 39.62%
- بشري: 32.25%
- زغرتا: 28.37%

*جبل لبنان الاولى:
-جبيل: 44.66%
-كسروان: 44.74%

- جبل لبنان الثانية (المتن): 33.48%

- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 29.70%

*جبل لبنان الرابعة:
-الشوف: 35.92%
- عاليه: 35.51%

وبلغت نسبة الاقتراع على صعيد كل لبنان حتى الساعة الخامسة عصراً 32.04%.
 
 
 
 
 
 
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