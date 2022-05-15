اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة السادسة والنصف مساء بحسب وزارة الداخلية..

نشرت وزارة الداخلية جدولاً جدياً لنسب الاقتراع حتى الساعة السادسة والنصف مساء بالدوائر الانتخابية الـ15، وجاءت على الشكل التالي:
- في بيروت الاولى: 27.24%
- في بيروت الثانية: 31.15%
-البقاع الاولى (زحلة): 38%
- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 30.12%
- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 45.50%
- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 41.19% صيدا: 32.55%
*الجنوب الثانية:
- صور: 36.05%
- قرى صيدا: 39.85%
*الجنوب الثالثة:
- بنت جبيل: 35.36%
- مرجعيون وحاصبيا: 36.30%
- النبطية: 42.81%
- الشمال الاولى (عكار): 30.97%
*الشمال الثانية:
- المنية: 28.84%
- الضنية: 30.12%
- مدينة طرابلس: 23.92%
*الشمال الثالثة:
- الكورة: 30.55%
- البترون: 41.81%
- بشري: 33.07%
- زغرتا: 30.34%
*جبل لبنان الاولى:
-جبيل: 50.63%
-كسروان: 49.66%
- جبل لبنان الثانية (المتن): 40.74%
- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 41.15%
*جبل لبنان الرابعة:
-الشوف: 41.73%
- عاليه: 40.59%
وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة السادسة والنصف مساء: 37.52%.