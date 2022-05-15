اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة السادسة والنصف مساء بحسب وزارة الداخلية..

اليكم نسب الاقتراع حتى الساعة السادسة والنصف مساء..

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LBCI News Lebanon





- في بيروت الاولى: 27.24%

- في بيروت الثانية: 31.15%

-البقاع الاولى (زحلة): 38%

- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 30.12%

- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 45.50%

الإعلان - الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 41.19% صيدا: 32.55%



*الجنوب الثانية:

- صور: 36.05%

- قرى صيدا: 39.85%



*الجنوب الثالثة:

- بنت جبيل: 35.36%

- مرجعيون وحاصبيا: 36.30%

- النبطية: 42.81%



- الشمال الاولى (عكار): 30.97%



*الشمال الثانية:

- المنية: 28.84%

- الضنية: 30.12%

- مدينة طرابلس: 23.92%



*الشمال الثالثة:

- الكورة: 30.55%

- البترون: 41.81%

- بشري: 33.07%

- زغرتا: 30.34%



*جبل لبنان الاولى:

-جبيل: 50.63%

-كسروان: 49.66%



- جبل لبنان الثانية (المتن): 40.74%



- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 41.15%



*جبل لبنان الرابعة:

-الشوف: 41.73%

- عاليه: 40.59% نشرت وزارة الداخلية جدولاً جدياً لنسب الاقتراع حتى الساعة السادسة والنصف مساء بالدوائر الانتخابية الـ15، وجاءت على الشكل التالي:- في بيروت الاولى: 27.24%- في بيروت الثانية: 31.15%-البقاع الاولى (زحلة): 38%- البقاع الثانية (البقاع الغربي راشيا): 30.12%- البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل): 45.50%- الجنوب الاولى (جزين صيدا): جزين: 41.19% صيدا: 32.55%*الجنوب الثانية:- صور: 36.05%- قرى صيدا: 39.85%*الجنوب الثالثة:- بنت جبيل: 35.36%- مرجعيون وحاصبيا: 36.30%- النبطية: 42.81%- الشمال الاولى (عكار): 30.97%*الشمال الثانية:- المنية: 28.84%- الضنية: 30.12%- مدينة طرابلس: 23.92%*الشمال الثالثة:- الكورة: 30.55%- البترون: 41.81%- بشري: 33.07%- زغرتا: 30.34%*جبل لبنان الاولى:-جبيل: 50.63%-كسروان: 49.66%- جبل لبنان الثانية (المتن): 40.74%- جبل لبنان الثالثة (بعبدا): 41.15%*جبل لبنان الرابعة:-الشوف: 41.73%- عاليه: 40.59%

وعلى صعيد كل لبنان بلغ مجموع الاقتراع حتى الساعة السادسة والنصف مساء: 37.52%.