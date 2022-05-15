انتخابات لبنان 2022
15 أيار 2022 - 15:09
15/05/2022 15:09:25
وزارة الداخلية: هذا السبب وراء تأخر إصدار النسب النهائية رسمياً
وزارة الداخلية: هذا السبب وراء تأخر إصدار النسب النهائية رسمياً
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LBCI News Lebanon
أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن التأخر في إصدار النسب النهائية رسمياً يعود الى استمرار عملية الاقتراع في عدد من الاقلام في عكار وقلمين في جبل لبنان، لمن كانوا في باحة تلك المراكز عند الساعة السابعة من مساء اليوم.
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