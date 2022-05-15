النتائج الأولية في المتن بعد فرز 90% من الصناديق تشير الى ان القوات اللبنانية حصلت على حاصلين وحزب الكتائب حصل على حاصلين كما حصل التيار الوطني الحر على حاصلين وكذلك ميشال المر - الطاشناق على حاصلين