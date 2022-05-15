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15 أيار 2022 - 17:06
15/05/2022 17:06:11
النتائج الأولية في المتن بعد فرز 90% من الصناديق تشير الى ان القوات اللبنانية حصلت على حاصلين وحزب الكتائب حصل على حاصلين كما حصل التيار الوطني الحر على حاصلين وكذلك ميشال المر - الطاشناق على حاصلين
النتائج الأولية في المتن بعد فرز 90% من الصناديق تشير الى ان القوات اللبنانية حصلت على حاصلين وحزب الكتائب حصل على حاصلين كما حصل التيار الوطني الحر على حاصلين وكذلك ميشال المر - الطاشناق على حاصلين
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LBCI News Lebanon
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