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15 أيار 2022 - 17:06
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النتائج الأولية في المتن بعد فرز 90% من الصناديق تشير الى ان القوات اللبنانية حصلت على حاصلين وحزب الكتائب حصل على حاصلين كما حصل التيار الوطني الحر على حاصلين وكذلك ميشال المر - الطاشناق على حاصلين

النتائج الأولية في المتن بعد فرز 90% من الصناديق تشير الى ان القوات اللبنانية حصلت على حاصلين وحزب الكتائب حصل على حاصلين كما حصل التيار الوطني الحر على حاصلين وكذلك ميشال المر - الطاشناق على حاصلين Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتن,الية,النتائج,
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النتائج الأولية في المتن بعد فرز 90% من الصناديق تشير الى ان القوات اللبنانية حصلت على حاصلين وحزب الكتائب حصل على حاصلين كما حصل التيار الوطني الحر على حاصلين وكذلك ميشال المر - الطاشناق على حاصلين
Lebanon News
 
 
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