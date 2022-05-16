انتخابات لبنان 2022 16 أيار 2022 - 02:30 16/05/2022 02:30:00 النتائج غير النهائية للانتخابات بدأت تتظهر.. ماذا في آخر الأرقام؟

النتائج غير النهائية للانتخابات بدأت تتظهر.. ماذا في آخر الأرقام؟

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LBCI News Lebanon

انتهى اليوم الانتخابي الطويل في اجواء هادئة بشكل عام خرقها نهارا بعض الاشكالات المتنقلة والتي عملت القوى الامنية على تطويقها، اما ليلا فخرق الهدوء اطلاق نار في بعض المناطق اللبنانية. ولكن ماذا عن آخر الارقام؟ التفاصيل في الفيديو أدناه: الإعلان

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