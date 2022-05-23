آخر الأخبار
23 أيار 2022 - 15:09
Back

النائب آلان عون لـ"عشرين 30": لا اعتبر نفسي من التقليديين وأي شخص يريد التغيير هو حليف لي لأنه يُخرج القوى التغييرية من مساحة الأمان

النائب آلان عون لـ"عشرين 30": لا اعتبر نفسي من التقليديين وأي شخص يريد التغيير هو حليف لي لأنه يُخرج القوى التغييرية من مساحة الأمان Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,آلان,النائب,
episodes
النائب آلان عون لـ&quot;عشرين 30&quot;: لا اعتبر نفسي من التقليديين وأي شخص يريد التغيير هو حليف لي لأنه يُخرج القوى التغييرية من مساحة الأمان
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً