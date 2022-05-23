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23 أيار 2022 - 15:09
23/05/2022 15:09:50
النائب آلان عون لـ"عشرين 30": لا اعتبر نفسي من التقليديين وأي شخص يريد التغيير هو حليف لي لأنه يُخرج القوى التغييرية من مساحة الأمان
النائب آلان عون لـ"عشرين 30": لا اعتبر نفسي من التقليديين وأي شخص يريد التغيير هو حليف لي لأنه يُخرج القوى التغييرية من مساحة الأمان
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LBCI News Lebanon
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