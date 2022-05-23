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23 أيار 2022 - 15:11
23/05/2022 15:11:58
منيمنة لـ"عشرين 30": لن ننتخب أي رمز من رموز السلطة لأي موقع ولكن سنحضر الجلسة ونحن لا نتبع أيّ نهج تعطيلي
منيمنة لـ"عشرين 30": لن ننتخب أي رمز من رموز السلطة لأي موقع ولكن سنحضر الجلسة ونحن لا نتبع أيّ نهج تعطيلي
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