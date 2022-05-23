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23 أيار 2022 - 15:11
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منيمنة لـ"عشرين 30": لن ننتخب أي رمز من رموز السلطة لأي موقع ولكن سنحضر الجلسة ونحن لا نتبع أيّ نهج تعطيلي

منيمنة لـ"عشرين 30": لن ننتخب أي رمز من رموز السلطة لأي موقع ولكن سنحضر الجلسة ونحن لا نتبع أيّ نهج تعطيلي Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,منيمنة,
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منيمنة لـ&quot;عشرين 30&quot;: لن ننتخب أي رمز من رموز السلطة لأي موقع ولكن سنحضر الجلسة ونحن لا نتبع أيّ نهج تعطيلي
Lebanon News
 
 
 
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