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23 أيار 2022 - 15:48
23/05/2022 15:48:28
عون لـ"عشرين 30": الرئيس بري سيعود رئيسًا لمجلس النواب لأن ما من مرشّح في وجهه وأتمنى ان تتشكل الحكومة ومن الممكن ألا نشارك فيها
عون لـ"عشرين 30": الرئيس بري سيعود رئيسًا لمجلس النواب لأن ما من مرشّح في وجهه وأتمنى ان تتشكل الحكومة ومن الممكن ألا نشارك فيها
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