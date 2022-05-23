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23 أيار 2022 - 15:48
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عون لـ"عشرين 30": الرئيس بري سيعود رئيسًا لمجلس النواب لأن ما من مرشّح في وجهه وأتمنى ان تتشكل الحكومة ومن الممكن ألا نشارك فيها

عون لـ"عشرين 30": الرئيس بري سيعود رئيسًا لمجلس النواب لأن ما من مرشّح في وجهه وأتمنى ان تتشكل الحكومة ومن الممكن ألا نشارك فيها Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,
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عون لـ&quot;عشرين 30&quot;: الرئيس بري سيعود رئيسًا لمجلس النواب لأن ما من مرشّح في وجهه وأتمنى ان تتشكل الحكومة ومن الممكن ألا نشارك فيها
Lebanon News
 
 
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