حسين ايوب لـ"عشرين 30": احتمال الفراغ الرئاسي سيكون أكبر من أي وقت مضى وذلك بسبب تمتّع العديد من الكتل بالقدرة التعطيلية وغياب المعطيات الدولية التي قد تسمح بتسوية كما في المرات السابقة