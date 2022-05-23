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23 أيار 2022 - 15:55
23/05/2022 15:55:11
حسين ايوب لـ"عشرين 30": احتمال الفراغ الرئاسي سيكون أكبر من أي وقت مضى وذلك بسبب تمتّع العديد من الكتل بالقدرة التعطيلية وغياب المعطيات الدولية التي قد تسمح بتسوية كما في المرات السابقة
حسين ايوب لـ"عشرين 30": احتمال الفراغ الرئاسي سيكون أكبر من أي وقت مضى وذلك بسبب تمتّع العديد من الكتل بالقدرة التعطيلية وغياب المعطيات الدولية التي قد تسمح بتسوية كما في المرات السابقة
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