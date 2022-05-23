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23 أيار 2022 - 15:56
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حاصباني لـ"عشرين 30": التجارب أثبتت أن التسويات التي كانت تنطلق من مسؤولية وطنية لم تعد تصلح واليوم نطرح ذهنية تعاونية لاستبدال ذهنية التسويات

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حاصباني لـ&quot;عشرين 30&quot;: التجارب أثبتت أن التسويات التي كانت تنطلق من مسؤولية وطنية لم تعد تصلح واليوم نطرح ذهنية تعاونية لاستبدال ذهنية التسويات
Lebanon News
 
 
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