أخبار لبنان
24 أيار 2022 - 02:19
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أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعاً جديداً

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أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعاً جديداً
Lebanon News
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 32000 ليرة لبنانية، وارتفع سعر المازوت 3000 ليرة والغاز 10000 ليرة. وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
بنزين 95 أوكتان: 588000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان:599000 ل.ل.
المازوت: 681000 ل.ل.
الغاز: 416000 ل.ل.
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