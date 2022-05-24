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24 أيار 2022 - 09:33
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وزير الخارجية السعودي: انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير وينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك ونحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك

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وزير الخارجية السعودي: انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير وينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك ونحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك
Lebanon News
 
 
 
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