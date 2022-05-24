وزير الخارجية السعودي: انهيار الدولة اللبنانية أمر خطير وينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك ونحن معنيون بعودة العملية السياسية في لبنان وينبغي على الأطراف كافة العمل على ذلك