النائب غسان السكاف يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي

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أعلن النائب المستقل الدكتور غسان السكاف ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي في الجلسة المنعقدة بتاريخ 31/5/2022 وفقا للثوابت والمبادئ التالية:- التصدي السريع لمسلسل الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي من داخل المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها المؤسسة الأم، المجلس النيابي.- احترام إرادة التغيير التي عبر عنها اللبنانيون في الانتخابات الاخيرة.- تطبيق النظام الداخلي للمجلس النيابي حرفيا والتعهد بعدم إقفال المجلس تحت أي ظرف كان والتأكيد على إعتماد التصويت الالكتروني.- تثبيت مرجعية الدولة اللبنانية ممثلة بمؤسساتها الدستورية وأجهزتها الأمنية لاسيما في كل ما يتعلق بشؤون السياسة الدفاعية اللبنانية.- إعتماد سياسة خارجية موحدة تصدر عن مجلس الوزراء وفقا للدستور.- اعتماد تشريعات استثنائية وطارئة بهدف تأمين تغطية صحية شاملة وضمان الشيخوخة.وأمل أن "يلقى هذا الترشيح مترافقا مع هذه المبادئ والمسلمات، قبولا لدى الزملاء النواب في هذا الظرف الخطير الذي يعيشه الوطن".