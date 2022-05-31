"الصناعة" تحدّد سقف سعر مبيع طن الترابة

حدّدت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وثماني مائة وعشرين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 1/6/2022 ولغاية 7/6/2022 ضمناً.
وبحسب الوزارة، لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.
وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.
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