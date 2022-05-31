"الصناعة" تحدّد سقف سعر مبيع طن الترابة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الترابة, سعر,وزارة الصناعة,"الصناعة" تحدّد سقف سعر مبيع طن الترابة

LBCI News Lebanon

حدّدت وزارة الصناعة في بيان، سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بمليون وثماني مائة وعشرين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من غد الأربعاء 1/6/2022 ولغاية 7/6/2022 ضمناً.



وبحسب الوزارة، لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة.



وستحدّد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.