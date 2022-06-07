أخبار لبنان
07 حزيران 2022 - 08:23
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اليكم أسماء الفائزين بلجنة المرأة والطفل..

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اليكم أسماء الفائزين بلجنة المرأة والطفل..
Lebanon News
 فاز بالتزكية في لجنة المرأة والطفل كلّ من النواب:

عناية عز الدين، عدنان طرابلسي، انطوان حبشي، علي خريس، علي عسيران، علي المقداد، قاسم هاشم، سينتيا زرازير، ابراهيم الموسوي، ندى البستاني، سليم الصايغ، أديب عبد المسيح.
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