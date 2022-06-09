أخبار لبنان
09 حزيران 2022 - 09:14
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قائد الجيش إستقبل الأب نصر واتفقا على استثناء العسكريين من قرار استيفاء جزء من الأقساط المدرسية بالدولار نقدا

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قائد الجيش إستقبل الأب نصر واتفقا على استثناء العسكريين من قرار استيفاء جزء من الأقساط المدرسية بالدولار نقدا
Lebanon News
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ورئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، وتمّ التوافق على استثناء العسكريين من قرار المدارس الخاصة المتعلق باستيفاء جزء من الأقساط المدرسية عن العام الدراسي المقبل بالدولار نقداً، لأن رواتب العسكريين لا تزال محدودة وتُدفع بالليرة اللبنانية. 
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وأكد الأب نصر للعماد عون أنه بهذه الطريقة تكون المؤسسات التربوية الخاصة قد ساهمت في دعم المؤسسة العسكرية، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، مثمّنا الدور الوطني الذي تقوم به في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
 
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